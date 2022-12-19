3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На Гавайях 36 пассажиров пострадали из-за попадания самолета в сильную турбулентность
Опасный рейс. 36 человек пострадали во время перелета из американского Финикса на Гавайи. Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону сильной турбулентности. 20 пострадавших госпитализированы. Среди них - годовалый ребенок. По сообщениям местных СМИ, минимум 11 человек получили серьезные травмы. Отмечается, что турбулентность началась примерно за полчаса до посадки. К счастью, пилоты смогли благополучно приземлиться в аэропорту Гонолулу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов