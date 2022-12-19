На Гавайях 36 пассажиров пострадали из-за попадания самолета в сильную турбулентность

Опасный рейс. 36 человек пострадали во время перелета из американского Финикса на Гавайи. Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону сильной турбулентности. 20 пострадавших госпитализированы. Среди них - годовалый ребенок. По сообщениям местных СМИ, минимум 11 человек получили серьезные травмы. Отмечается, что турбулентность началась примерно за полчаса до посадки. К счастью, пилоты смогли благополучно приземлиться в аэропорту Гонолулу.