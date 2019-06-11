На Германию обрушилась непогода. Диаметр градин достигал шести с половиной сантиметров. Несколько человек, в том числе семилетний ребенок, пострадали от ледяного обстрела. В Баварии повреждено множество автомобилей. Из-за сильного дождя затоплены дома, побита черепица.



