На Германию обрушился ураган "Иления"

Германия приходит в себя после мощного урагана. Скорость ветра достигала более 40 метров в секунду. Десятки тысяч домов остались без электричества из-за падения деревьев на провода, в нескольких регионах парализовало железнодорожное движение. Погибли 2 человека. В Гамбурге на вышедшем в шторм пароме вода пробила окна и залила салон.