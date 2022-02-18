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На Германию обрушился ураган "Иления"
Германия приходит в себя после мощного урагана. Скорость ветра достигала более 40 метров в секунду. Десятки тысяч домов остались без электричества из-за падения деревьев на провода, в нескольких регионах парализовало железнодорожное движение. Погибли 2 человека. В Гамбурге на вышедшем в шторм пароме вода пробила окна и залила салон.
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