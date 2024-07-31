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На главу Суверенного совета Судана совершено покушение
На главу Суверенного совета Судана совершено покушение, пишут местные СМИ. Его пытались убить при помощи беспилотника, когда генерал посещал военную базу на востоке страны.
Сообщается, что Аль-Бурхан выжил, но информации о его состоянии нет. Известно, что погибли не менее пяти человек.
По предварительным данным, ответственность за подготовку и проведение атаки лежит на повстанческих группировках.
Страна, напомним, погрузилась в хаос в апреле прошлого года. После междуусобных вооруженных столкновений. Регулярной армии противостоят так называемые Силы быстрого реагирования.
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