На главу Суверенного совета Судана совершено покушение, пишут местные СМИ. Его пытались убить при помощи беспилотника, когда генерал посещал военную базу на востоке страны.

Сообщается, что Аль-Бурхан выжил, но информации о его состоянии нет. Известно, что погибли не менее пяти человек.

По предварительным данным, ответственность за подготовку и проведение атаки лежит на повстанческих группировках.