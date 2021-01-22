3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На "Голосе Америки" начались кадровые чистки
Сразу после инаугурации Джо Байдена начались кадровые чистки в американских госструктурах, курирующих СМИ. Уволен со своего поста глава агентства по глобальным медиа Майкл Пэк. Этот чиновник мало того, что трампист, так он вдобавок еще и подозревается в растрате, а возможно и краже 4 миллионов долларов. Отправились в отставку также директор "Голоса Америки" и его заместитель. О том, что в структурах власти слишком много консерваторов и носителей правых идей, члены команды Байдена высказывались последние месяцы не раз. Однако прежние администрации массовые чистки после выборов среди чиновников среднего уровня не практиковали.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов