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На Гонконг надвигается тайфун "Хигос"

Уровень угрозы повысили до 9 баллов. Уже поступает информация о первых повреждениях. Также известно о двух пострадавших. На время непогоды здесь отменили утренние торги на фондовой бирже, закрыли офисы, банки, школы. Приостановлена работа транспорта.

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