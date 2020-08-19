На Гонконг надвигается тайфун "Хигос"

Уровень угрозы повысили до 9 баллов. Уже поступает информация о первых повреждениях. Также известно о двух пострадавших. На время непогоды здесь отменили утренние торги на фондовой бирже, закрыли офисы, банки, школы. Приостановлена работа транспорта.



