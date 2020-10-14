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На горе Килиманджаро бушует лесной пожар
На склонах Килиманджаро - самой высокой горы Африки - бушует пожар. Сражение со стихийным бедствием ведут 500 добровольцев. В национальный парк, частью которого является Килиманджаро, доступ туристов прекращен не полностью. Администрация парка подозревает, что причиной возникновения огня стали именно неосторожные гости: пламя возникло в лагере альпинистов, которые готовились к восхождению. Килиманджаро является одной из главных достопримечательностей не только Танзании, но и Африки в целом. Пожар нанес биоценозу этой вершины существенный урон.
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