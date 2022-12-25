На горнолыжном курорте в Австрии после схода лавины пропали десять человек - СМИ

На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в австрийской федеральной земле Форарльберг идут поиски, предположительно, 10 человек, попавших под лавину, сообщает РИА Новости со ссылкой на газетуKronen Zeitung.

Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня. Один человек найден, он ранен. Поиски продолжаются при помощи прожекторов, в спасательной акции участвуют около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты - только из соседнего Тироля задействованы три крылатыемашины, пишет газета.