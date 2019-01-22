На горящих в Керченском проливе судах могут произойти взрывы

Как сообщил СМИ представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра, к кораблям, на которых находится сжиженный газ, идет "Спасатель Демидов" для контроля и охлаждения. В районе ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Число погибших при пожаре увеличилось до 14-ти.

Судьба девяти моряков неизвестна.