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На горящих в Керченском проливе судах могут произойти взрывы

Как сообщил СМИ представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра, к кораблям, на которых находится сжиженный газ, идет "Спасатель Демидов" для контроля и охлаждения. В районе ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Число погибших при пожаре увеличилось до 14-ти.
Судьба девяти моряков неизвестна.

Продолжайте следить за поисково-спасательной операцией в Керченском проливе на нашем сайте в рубрике "Новости в мире"

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