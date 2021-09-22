На границе Мексики и США сохраняется критическая ситуация с наплывом мигрантов

Наставники демократии свои уроки демонстрируют по всему миру. Белый дом направил для охраны территории на границе Мексики и США бойцов Нацгвардии. Там сохраняется критическая ситуация с наплывом мигрантов. Только за последние два дня американская сторона выдворила со своей территории 560 нелегалов. Многие мигранты бегут и сами от такого убийственного гостеприимства. Беженцам не хватает продовольствия, воды и спальных мест.

Фактов жестокого обращения с мигрантами с каждым днем становится все больше. Это констатируют и правозащитные организации, и сами беженцы. Взамен соблюдения международных норм и обязательств возводятся заборы, а тюрьмы превращаются в жилье. Если сообща не искать выхода из ситуации, а Беларусь об этом не раз говорила, обессиленным и замерзшим может стать еще ни один мигрант. Это будет на совести тех, кто так ратует за демократию и свободу выбора, находясь в тепле и достатке.