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На границе Мексики и США сохраняется критическая ситуация с наплывом мигрантов

Наставники демократии свои уроки демонстрируют по всему миру. Белый дом направил для охраны территории на границе Мексики и США бойцов Нацгвардии. Там сохраняется критическая ситуация с наплывом мигрантов. Только за последние два дня американская сторона выдворила со своей территории 560 нелегалов. Многие мигранты бегут и сами от такого убийственного гостеприимства. Беженцам не хватает продовольствия, воды и спальных мест.

Истинное проявление американской демократии

Многие пытаются перебраться на другой берег вброд. Обратно их выдворяют нагайками. Это подтверждают шокирующие кадры. Американские пограничники плетью отгоняют беженцев из Гаити.

Похоже, американские власти, терзаемые флешбэками после отмены рабства, вновь пустились во все тяжкие.

Неприглядная реальность западной миграционной политики

Фактов жестокого обращения с мигрантами с каждым днем становится все больше. Это констатируют и правозащитные организации, и сами беженцы. Взамен соблюдения международных норм и обязательств возводятся заборы, а тюрьмы превращаются в жилье. Если сообща не искать выхода из ситуации, а Беларусь об этом не раз говорила, обессиленным и замерзшим может стать еще ни один мигрант. Это будет на совести тех, кто так ратует за демократию и свободу выбора, находясь в тепле и достатке.

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