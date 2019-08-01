На границе между США и Мексикой прямо в стене установили розовые качели

Теперь туда приходят десятки детей и взрослых. Идею реализовали двое коллег - архитектор Рональд Раэль из Калифорнии и дизайнер Вирджиния Сан Фрателло из Сан-Хосе. Они утверждают, что вложили в проект глубокий смысл: люди с одной стороны должны понять, что их действия имеют последствия для людей с другой стороны. Кроме того, качели позволяют символически преодолеть возникшее между США и Мексикой препятствие в виде стены.



