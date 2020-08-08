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На границе Португалии и Испании разбился противопожарный самолет

Погиб член экипажа, еще двое получили серьезные травмы. Воздушное судно принимало участие в тушении лесных пожаров в регионе. Крушение произошло недалеко от плотины, где экипаж пополнял баки для воды. После падения самолет-амфибия загорелся. С начала июля почти на всей территории Испании господствует сильная жара - температура воздуха достигает отметки 35 градусов.

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