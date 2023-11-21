На границе России и Грузии образовалась пробка из-за непогоды, есть опасность схода лавин

На границе России и Грузии, в районе КПП "Верхний Ларс", образовалась пробка из-за непогоды. По сообщениям местных СМИ, накануне пропускной пункт перекрыли с двух сторон из-за сильных осадков и опасности схода лавин. Грузовики не могут сдвинуться с места.