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На границе России и Грузии образовалась пробка из-за непогоды, есть опасность схода лавин

На границе России и Грузии, в районе КПП "Верхний Ларс", образовалась пробка из-за непогоды. По сообщениям местных СМИ, накануне пропускной пункт перекрыли с двух сторон из-за сильных осадков и опасности схода лавин. Грузовики не могут сдвинуться с места.

В Сибири продолжают ликвидировать последствия урагана, в результате которого сотни тысяч человек остались без света.



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