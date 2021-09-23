Беспощадно и жестоко польские силовики переходят границы разумного. Не щадят ни женщин, ни детей. На границе с Польшей дети беженцев госпитализированы с травмами, обезвоживанием и переохлаждением. Очередных жертв европейского гостеприимства удалось спасти нашим пограничникам. Пограннаряд заставы "Подлипки" обнаружил на линии белорусско-польской границы две группы беженцев - граждан Ирака и Конго. Среди них трое детей. Оценив ситуацию и физическое состояние беженцев, белорусские пограничники вызвали скорую помощь.

Скорбь по правам человека

Как сообщается, на линии границы на польской контрольно-следовой полосе наши пограничники обнаружили явные следы вытеснения иностранцев на белорусскую территорию, при этом на сопредельной территории находились силовики. Этот факт уже не удивляет. Вот так человеческая жизнь утратила всякую ценность в системе европейских координат гуманизма.