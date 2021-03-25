На границе США и Мексики скопились 15 тыс. мигрантов

Президент США, не раз заявлявший о необходимости передать международное лидерство Штатам, в своей же стране не может устранить пограничный кризис. Общественность критикует Джо Байдена за непрозрачность информации о содержании детей и подростков мигрантов. Сотни несовершеннолетних беженцев вынуждены оставаться под охраной на границе с Мексикой дольше положенных 72 часов. А общее число скопившихся там мигрантов достигает 15 тысяч. Эксперты заявляют: образовавшийся кризис полностью рукотворный. Байден не рассчитал масштаба наплыва нелегалов, который пришел после его обещаний "приютить" в стране гораздо больше людей, чем его предшественник. Примечательно, что журналистов внутрь центров временного содержания практически не пускают, а видео изнутри публикуют правительственные структуры.



