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На границе США и Мексики возведены участки новой стены

На границе США и Мексики возведены участки новой стены

Ее протяженность на данный момент составляет порядка 400 км, а к концу года достигнет около 730 км. При Трампе борьба с нелегалами активизировалась. Глава Белого дома убежден в том, что иммигранты являются преступниками.

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