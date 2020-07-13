На границе США и Мексики возведены участки новой стены

Ее протяженность на данный момент составляет порядка 400 км, а к концу года достигнет около 730 км. При Трампе борьба с нелегалами активизировалась. Глава Белого дома убежден в том, что иммигранты являются преступниками.



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