На греческом острове Эвбея введено чрезвычайное положение из-за масштабных природных пожаров. Из опасной зоны эвакуированы свыше 500 человек. Со стихией борются 400 пожарных и военных, используется около 60 единиц техники. Пока локализовать возгорание не получается. Распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.