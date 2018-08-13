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На греческом острове Эвбея введено чрезвычайное положение

На греческом острове Эвбея введено чрезвычайное положение из-за масштабных природных пожаров. Из опасной зоны эвакуированы свыше 500 человек. Со стихией борются 400 пожарных и военных, используется около 60 единиц техники. Пока локализовать возгорание не получается. Распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.

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