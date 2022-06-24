На Индию обрушился мощный шторм

Страшные кадры приходят из Индии. На город Амритсар обрушился мощный шторм. Местные жители некоторое время были вынуждены укрываться в Золотом храме сикхов.

Индийский штат Ассам серьезно пострадал от сезонных ливней. Обильные осадки спровоцировали наводнения и сход Оползней. По данным местных властей, более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

