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На Индию обрушился мощный шторм

Страшные кадры приходят из Индии. На город Амритсар обрушился мощный шторм. Местные жители некоторое время были вынуждены укрываться в Золотом храме сикхов.

Индийский штат Ассам серьезно пострадал от сезонных ливней. Обильные осадки спровоцировали наводнения и сход Оползней. По данным местных властей, более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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