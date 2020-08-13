На индонезийском острове Суматра произошло четвертое за последние три дня извержение вулкана

Столб пепла выбросило на высоту до 5 километров. Пеплом засыпало улицы и дома населенных пунктов в радиусе 20 километров от огненной горы. Вулкан Синабунг находится в 60 километрах от города Медан. Извержения вулкана в 10 последних лет происходят регулярно. Власти острова призывают местных жителей проявлять особую осторожность. Есть опасения, что могут хлынуть потоки лавы. Жертв и пострадавших нет.







