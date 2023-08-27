На испанский остров Майорка обрушился сильный шторм

На испанскую Майорку обрушился сильный шторм. Шквалистый ветер вырывал с корнем деревья, разрушал здания и даже сбивал с ног людей. Порывами унесло с пляжа двух детей. На беременную женщину упал дорожный знак. Также пропал человек, который занимался каякингом.