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На испанском острове Пальма продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха

Остров Пальма все больше становится похож на зону бедствия! Там продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. Накануне огненная гора выбросила огромный столб пепла. Вулканическая пыль покрыла улицы деревни Ла-Манча. Жителям пришлось откапывать свои дома. Ранее с острова из-за угрозы потоков лавы дополнительно эвакуировали более 800 человек. Всего раскаленная магма уничтожила более 600 гектаров земли и почти полторы тысячи зданий.

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