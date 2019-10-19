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На итальянском острове Сицилия разбушевался самый высокий вулкан Европы Этна

На итальянском острове Сицилия разбушевался самый высокий вулкан Европы Этна

Предвещало извержение землетрясение магнитудой 3,3 в провинции Катания. Сегодня закрыта часть авиапространства Италии. Аэропорт Катании принимает лишь 4 авиарейса в час. Данных о пострадавших не поступало. Зато соцсети заполонили завораживающие кадры природного явления.

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