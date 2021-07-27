ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На итальянской Сардинии бушуют масштабные природные пожары

На Сардинии бушуют масштабные природные пожары. Сейчас остров напоминает огненный ад! Уже сгорело более 8 тысяч гектаров леса. Огонь подбирается вплотную к населённым пунктам. По меньшей мере 1500 человек эвакуированы. Бороться с огнем призваны дополнительные силы пожарных. Евросоюз выделил для ликвидации пожара спецтехнику. К тушению подключена и авиация.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все