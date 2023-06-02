ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На июльском саммите вопрос о присоединении Украины к НАТО даже не будет обсуждаться - Уоллес

Украине путь в НАТО заказан. На июльском саммите вопрос о присоединении страны к альянсу даже не будет обсуждаться, заявил глава Минобороны Британии. По словам Бена Уоллеса, сейчас по этому вопросу есть разногласия. А НАТО и ЕС "не должны повторять ошибок прошлого, давая чрезмерные обещания таким кандидатам, как Украина". В том же интервью политик добавил, что существуют проблемы и с поставками вооружения. (У стран Запада просто заканчивается оружие, которое они могут передавать Киеву).

Германия обучает ВСУ управлению Аbrams

Но если с оружейной практикой у Запада не все гладко, то с теорией все стабильно. Группа из примерно 200 украинских военных уже несколько дней проходит в Германии обучение на американских танках Abrams. Курс рассчитан на 12 недель. Еще 200 украинцев обучаются заправке американских танков, а также техобслуживанию армейских автомобилей - цистерн. Предполагается, что тренировки завершатся до передачи Украине 31 обещанного танка Abrams примерно к осени.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все