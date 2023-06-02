На июльском саммите вопрос о присоединении Украины к НАТО даже не будет обсуждаться - Уоллес

Украине путь в НАТО заказан. На июльском саммите вопрос о присоединении страны к альянсу даже не будет обсуждаться, заявил глава Минобороны Британии. По словам Бена Уоллеса, сейчас по этому вопросу есть разногласия. А НАТО и ЕС "не должны повторять ошибок прошлого, давая чрезмерные обещания таким кандидатам, как Украина". В том же интервью политик добавил, что существуют проблемы и с поставками вооружения. (У стран Запада просто заканчивается оружие, которое они могут передавать Киеву).