На каких пяти морях в России создадут круглогодичные курорты

Круглогодичные морские курорты создадут в России к 2030 году на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, информирует РИА Новости.

Отмечается, что приоритетными курортами могут стать "Новая Анапа", "Абрау-Дюрсо", "Золотые Пески России" и "Саки" в Крыму, а также Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, "Русская Балтика" в Калининграде и "Владивосток" в Приморском крае. Кроме того, планируется создание курорта на Байкале и развитие морских курортов "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области. В планах создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря.