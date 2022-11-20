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На Камчатке готовятся к мощному извержению вулкана

На Камчатке готовятся к мощному извержению вулкана

Вулкан Шивелуч на Камчатке стал чрезвычайно активным, что говорит о подготовке к мощному извержению, пишет РИА Новости со ссылкой наИнститутвулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки. Такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением", - приводит пресс-служба института слова директора Алексея Озерова.

По словам ученых, ожидается, что со склонов вулкана с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Произойдут пепловые выбросы и обвалы.

"Пеплопады пройдут в близлежащих населенных пунктах. Потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск", - говорится в сообщении института.

Ученые рекомендовали не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров, отметив, что извержение может начаться в любой момент.

Фото:pixabay.com

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