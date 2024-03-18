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На Камчатке найдено тело одного из туристов, попавших под лавину

На Камчатке найдено тело одного из туристов, попавших под лавину. Сход снега накрыл группу из 11 человек, большинство смогли выбраться самостоятельно. Сейчас идут поиски девушки.

В операции задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники. Привлечены также кинологи.

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