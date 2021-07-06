На Камчатке найдены обломки самолета, выживших нет

Мы продолжаем следить за событиями вокруг крушения пассажирского самолета на Камчатке. Уже обнаружили место падения. Вероятно, воздушное судно, на борту которого находились 28 человек, врезалось в скалу на высоте 230 метров. Экстренные службы сообщают, что от удара его разорвало на две части, начался пожар. Некоторые детали самолета остались на сопке, остальные части смыло в море. Предварительно, выживших нет, при таких условиях шансы на спасение равны нулю. Поиски обломков остановлены, так как на Камчатке уже наступила темнота. Названо несколько предварительных версий случившегося: плохие погодные условия, технические неисправности или ошибка пилотирования. Ранее сообщалось, что самолет был технически исправен, пилот о каких-либо проблемах не докладывал.