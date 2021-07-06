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На Камчатке обнаружены обломки Ан-26
На Камчатке обнаружены обломки пропавшего Ан-26. Информацию подтвердили в Росавиации. Выживших, по предварительным данным, нет. Напомним, рейс Петропавловск-Камчатский - Палана пропал с радаров незадолго до прибытия в пункт назначения. В четырех километрах от него нашли разбившуюся машину. На бортунаходились 28 человек, среди них 6 членов экипажа и один ребенок. По информации источника "Интерфакса",самолет столкнулся со скалой при заходе на посадку. По другим данным, он потерпел крушение при заходе на второй круг.
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