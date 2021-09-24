На Камчатке обнаружены обломки пропавшего вертолета Ка-27

Он исчез с радаров накануне вечером, на борту находились четыре человека. Установлено, что машина потерпела крушение, обломки разбросаны по склону горы в труднодоступной местности на высоте 900 метров. Все члены экипажа погибли. По предварительным данным, вертолет принадлежал ФСБ. Ведутся поисковые работы.