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На Камчатке обнаружены обломки пропавшего вертолета Ка-27

Он исчез с радаров накануне вечером, на борту находились четыре человека. Установлено, что машина потерпела крушение, обломки разбросаны по склону горы в труднодоступной местности на высоте 900 метров. Все члены экипажа погибли. По предварительным данным, вертолет принадлежал ФСБ. Ведутся поисковые работы.

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