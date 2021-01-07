На Камчатке при обрушении льда 1 человек погиб, 3 пострадали

На камчатском водопаде ледяная глыба рухнула на туристов. 1 человек погиб, еще двое (мужчина и женщина) получили незначительные травмы. Также пострадал ребенок, его состояние оценивается как тяжелое. Всего в составе организованной туристической группы было 8 человек, в том числе гид. Все остальные туристы благополучно покинули место происшествия. Следствие начало проверку по данному факту.