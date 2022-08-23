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На Камчатке проснулся вулкан Эбеко - насколько опасна ситуация

Мощь и красота природы: на Камчатке снова проснулся вулкан Эбеко. Огненная гора выбросила в воздух столб пепла. Произошедшее изучают специалисты. Они же и дадут оценку, насколько ситуация опасна для людей, живущих в близлежащих населенных пунктах, и полетовсамолетов. Эбеко не извергался с 2012 года, но выбросы пепла случаются регулярно. Последний произошел всего месяц назад.

Фото с сайта pixabay.com

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