На Камчатке проснулся вулкан Эбеко - насколько опасна ситуация

Мощь и красота природы: на Камчатке снова проснулся вулкан Эбеко. Огненная гора выбросила в воздух столб пепла. Произошедшее изучают специалисты. Они же и дадут оценку, насколько ситуация опасна для людей, живущих в близлежащих населенных пунктах, и полетовсамолетов. Эбеко не извергался с 2012 года, но выбросы пепла случаются регулярно. Последний произошел всего месяц назад.