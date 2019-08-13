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На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с пассажирами

Пострадали трое - медики оказывают им помощь на месте. Всего на борту было 25 человек. Туристы летели в Кроноцкий заповедник - знаменитую долину гейзеров. У самого вертолета повреждены хвост и винты. Причины аварии пока неизвестны. На место вылетели спасатели.

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