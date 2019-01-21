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На канадскую провинцию Квебек обрушился снежный шторм

Накануне несколько тысяч человек остались без электричества в Монреале. А на берегах озера Онтарио природа решила провести выставку ледовых скульптур. От этой холодной красоты просто глаз не отвести.



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