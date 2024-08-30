На Канарских островах зарегистрировано более 22 тыс. мигрантов

На Канарах разразился мигрантский кризис. Число приплывающих из Африки лодок выросло на 126 %. По официальным данным, на островах зарегистрировано более 22 тыс. мигрантов.

Чтобы хоть как-то решить проблему, власти Испании стали перевозить нелегалов на материк. Местные журналисты пишут, что ради этого закрывают целые аэропорты. Дальше переселенцев ждет рассмотрение заявления на убежище, в случае отказа им предпишут покинуть страну.