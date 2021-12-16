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На Карибах потерпел крушение частный самолет
Авиакатастрофа на Карибах. Возле аэропорта Санта-Доминго потерпел крушение частный самолет. На борту находились 2 члена экипажа и 7 пассажиров. Все они погибли. Авиасудно взлетело штатно, однако через несколько минут пилот сообщил о нештатной ситуации и направил самолет в ближайший аэропорт. Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. Причины крушения выясняются.
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