На Карибах потерпел крушение частный самолет

Авиакатастрофа на Карибах. Возле аэропорта Санта-Доминго потерпел крушение частный самолет. На борту находились 2 члена экипажа и 7 пассажиров. Все они погибли. Авиасудно взлетело штатно, однако через несколько минут пилот сообщил о нештатной ситуации и направил самолет в ближайший аэропорт. Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. Причины крушения выясняются.