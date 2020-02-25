На карнавале в Рио-де-Жанейро идут соревнования лучших школ самбы

На карнавале в Рио-де-Жанейро полным ходом идут соревнования лучших школ самбы. Парады проходят каждый день. И в каждом участвует до пяти тысяч человек. Победителей предстоит выбрать специальному жюри. Выступления по традиции оцениваются в 10 категориях. По оценкам организаторов, этот карнавал посетят около семи миллионов человек.