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На карнавале в Рио-де-Жанейро идут соревнования лучших школ самбы
На карнавале в Рио-де-Жанейро полным ходом идут соревнования лучших школ самбы. Парады проходят каждый день. И в каждом участвует до пяти тысяч человек. Победителей предстоит выбрать специальному жюри. Выступления по традиции оцениваются в 10 категориях. По оценкам организаторов, этот карнавал посетят около семи миллионов человек.
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