На карте мира появился 5-й океан

Эпоха великих географических открытий давно миновала, но на карте мира появился новый значимый объект. Национальное географическое общество США объявило об официальном признании пятого - Южного - океана, омывающего берега Антарктиды. Это решение стало результатом многолетних споров между исследователями. Термин "Южный океан" впервые был использован в начале XVI века. И вот его границы определены - они проходят вдоль полярного антарктического фронта. Площадь нового океана составляет 20,3 миллиона квадратных километров. Это примерно две территории США. Он больше Северного Ледовитого океана и четвертый по величине в мире после Тихого, Атлантического и Индийского. Теперь Южный океан появится на всех картах мира.