На Казахстан обрушились мощные снегопады

Мощная метель обрушилась на Казахстан. В Алматы - настоящий снежный апокалипсис. Там выпало до 18 сантиметров снега, в горной местности - все 45. Из снежного плена спасателям уже удалось вызволить более 250 человек. Из-за обильных осадков в стране закрыты десятки участков дорог.