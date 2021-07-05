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На Кипре бушует самый разрушительный лесной пожар в истории государства

Леса Кипра охвачены огнем. Из-за сильных ветров и засушливой погоды пламя быстро распространяется по острову. Помимо лесного массива сгорели несколько ферм и домов. Накануне пожарные обнаружилитела четырех человек. Благодаря наземным и воздушным силам, а также волонтерам пожар удалось локализовать. Однако при возобновлении сильных ветров он может снова усилиться.



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