На Кипре бушует самый разрушительный лесной пожар в истории государства

Леса Кипра охвачены огнем. Из-за сильных ветров и засушливой погоды пламя быстро распространяется по острову. Помимо лесного массива сгорели несколько ферм и домов. Накануне пожарные обнаружилитела четырех человек. Благодаря наземным и воздушным силам, а также волонтерам пожар удалось локализовать. Однако при возобновлении сильных ветров он может снова усилиться.