На Кипре и в Ливане прошли акции в поддержку России

Буква Z и подпись "За Россию". Так жители Ливана решили выразить свою поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. На пляжах и набережных Бейрута и Тира демонстранты включили российский гимн и зажгли свечи. Украсили огненные инсталляции российскими и ливанскими флагами.