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На Кипре и в Ливане прошли акции в поддержку России

Буква Z и подпись "За Россию". Так жители Ливана решили выразить свою поддержку российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. На пляжах и набережных Бейрута и Тира демонстранты включили российский гимн и зажгли свечи. Украсили огненные инсталляции российскими и ливанскими флагами.

Массовая акция в поддержку России прошла также на Кипре. Там состоялся автопробег и митинг. Более сотни украшенных машин проехали по городам Ларнака и Лимассол.

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