Необдуманная политика Запада приводит к экономическим колебаниям по всему миру: цены в магазинах на Кипре повышаются каждый раз, когда вводится очередной пакет антироссийских санкций. В местной Ассоциации супермаркетов отметили: увеличение стоимости автомобильноготопливаи электричествавлечет за собой рост цен на товары в магазинах. Если правительство не предпримет мер, цены будут расти и дальше. В апреле инфляция на Кипре превысила 8,5 % и стала рекордной за последние 40 лет.