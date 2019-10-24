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На Кипре торнадо, в Марокко зима
В Марокко неожиданно выпал снег. В городе Ифран на прошедших выходных температура упала ниже нуля, но местные жители, несмотря на холод, никак не ожидали увидеть внезапные осадки. Посмотреть на снег специально приезжают из соседних городов, где температура по-прежнему плюсовая.
А жители Кипра засняли на видео мощный торнадо, который прошелся вдоль берегов Лимассола. Вместе с вихрем на остров обрушились дожди и мощный ветер. Центр города затопило, в некоторых районах наблюдались перебои с электричеством.
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