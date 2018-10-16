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На Китай обрушилось гигантское облако ядовитого смога

Введен желтый уровень экологической тревоги. В Пекине степень загрязнения воздуха уже втрое выше допустимой нормы. Аналогичная ситуация и во многих центральных провинциях КНР. Из-за высокой плотности смога серьезно ухудшилась видимость. Власти призывают водителей отказаться от поездок, а населению рекомендовали не покидать свои дома.

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