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На концерте популярной поп-звезды Тейлор Свифт в Австрии планировался теракт

В Австрии отменены концерты поп-звезды Тейлор Свифт. Как сообщают власти, из-за заговора с целью совершения теракта.

Двое молодых людей, связанных с "Исламским государством", собирались атаковать зрителей в ходе одного из концертов Свифт. Известно, что они представляют одну из мигрантских общин. Певица уже заявила об отказе от выступления. Сама же поп-звезда является одной из ярых сторонниц расового и этнического разнообразия, а также массовой миграции.

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