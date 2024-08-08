На концерте популярной поп-звезды Тейлор Свифт в Австрии планировался теракт

В Австрии отменены концерты поп-звезды Тейлор Свифт. Как сообщают власти, из-за заговора с целью совершения теракта.



Двое молодых людей, связанных с "Исламским государством", собирались атаковать зрителей в ходе одного из концертов Свифт. Известно, что они представляют одну из мигрантских общин. Певица уже заявила об отказе от выступления. Сама же поп-звезда является одной из ярых сторонниц расового и этнического разнообразия, а также массовой миграции.