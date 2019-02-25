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На Корсике бушуют пожары

Сгорело более тысячи гектаров леса. Как сообщают местные власти, из-за сильных ветров появились десятки очагов возгорания. Жителей близлежащих деревень пришлось эвакуировать. На данный момент все пожары поблизости от населенных пунктов потушены, однако десятки пожарных продолжают бороться с огнем.

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