На Корсике бушуют пожары

Сгорело более тысячи гектаров леса. Как сообщают местные власти, из-за сильных ветров появились десятки очагов возгорания. Жителей близлежащих деревень пришлось эвакуировать. На данный момент все пожары поблизости от населенных пунктов потушены, однако десятки пожарных продолжают бороться с огнем.