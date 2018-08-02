На Корсике из-за наводнения погибли четыре туриста

Первые жертвы наводнения на Корсике. Погибли четыре туриста, в том числе 7-летняя девочка. Еще один пропал без вести. ЧП случилось в районе каньона Зойку - он особенно популярен у любителей активного отдыха. Из-за сильных ливней вода из горных ручьев вышла из берегов. Как раз в это время там находилась группа туристов. На месте продолжаются поисковые операции.