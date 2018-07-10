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На Красной площади прошел юнифайд-матч
Вместе со звездами футбола и знаменитостями сыграли дети с синдромом Дауна и аутизмом. Своим упорством и азартом в игре ребята учат терпимости и пониманию.
Состав команд на самом деле звездный. Только представьте, легенды мирового футбола, бразильский полузащитник Жильберту Сильва. Лучший игрок 1990 года в мире - немецкий футболист Лотар Маттеус. Участник трех ЧМ, знаменитый колумбийский вратарь Фарид Мондрагон. С ними, почти на равных, ведь матч дружеский, 4-кратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов, 2-кратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, известный телеведущий Павел Воля и украшение игры - прекрасная Наталья Водянова. Именно она 14 лет назад основала фонд "Обнаженные сердца". О том, как не просто людям с особенностями умственного развития найти общий язык с другими, знает на примере собственной семьи. Ее младшая сестра аутист.
Символично, что юнифайд-матч проводят в дни ЧМ по футболу. Сегодня этой игрой живет не только каждый участник матча, не только каждый болельщик на трибуне, но и вся планета.
Матч на Красной площади приурочен к 50-летию Специальных игр. Это соревнования для людей с ментальными особенностями. Для них спорт - не только возможность укрепить свое здоровье, но и адоптироваться в обществе.
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