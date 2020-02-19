3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На круизном лайнере "Даймонд Принцесс" снят карантин
Судно стоит на рейде у японского порта Иокогама с начала февраля, после того как на борту обнаружили зараженных коронавирусом. Власти Японии сообщили, что уже сегодня корабль покинут первые 500 пассажиров, которые не заражены. Высадка на берег остальных продолжится в течение трех дней. Последними из 3 700 человек покинут лайнер 500 заболевших вирусом Ковид-19.
А в России уже сегодня в полночь начнет действовать временный запрет на въезд в страну для граждан Китая. Это касается всех типов поездок, в том числе деловых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов