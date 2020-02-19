На круизном лайнере "Даймонд Принцесс" снят карантин

Судно стоит на рейде у японского порта Иокогама с начала февраля, после того как на борту обнаружили зараженных коронавирусом. Власти Японии сообщили, что уже сегодня корабль покинут первые 500 пассажиров, которые не заражены. Высадка на берег остальных продолжится в течение трех дней. Последними из 3 700 человек покинут лайнер 500 заболевших вирусом Ковид-19.



А в России уже сегодня в полночь начнет действовать временный запрет на въезд в страну для граждан Китая. Это касается всех типов поездок, в том числе деловых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



