На круизном лайнере Diamond Princess снят карантин. Судно стоит на рейде у берегов японского порта Иокогама с начала февраля, когда там обнаружили зараженных коронавирусом. Уже сегодня судно покинут 500 пассажиров, у которых вирус не обнаружен. В первую очередь, это пожилые люди. Всего на борту находились 3700 пассажиров. По последним данным, 540 из них заражены. Они покинут корабль последними. Этих пассажиров разместят в больницах.